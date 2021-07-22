Певице Zivert заплатили €12 тысяч за несостоявшееся выступление

Певице Юлии Зиверт (Zivert) заплатили €12 тысяч за выступление с другими звёздами на корпоративе в Турции, но артистка отказалась лететь без объяснения причины. Добиться от Зиверт возвращения гонорара пытается адвокат Александр Добровинский, которого нанял некий известный продюсер, пожелавший остаться неназванным. Об этом сообщает «360».

Она вместе с другими звёздами должна была выступить на частном мероприятии в Бодруме. Но приехав в аэропорт, певица посчитала ниже своего достоинства ожидать два часа подготовки самолёта и покинула аэропорт со своей командой без предупреждения организаторов концерта, — недоумевает юрист.

Произошедшую ситуацию певица никак не прокомментировала, деньги не вернула и не выходила на связь больше месяца. Добровинский будет добиваться возвращения гонорара за выступление мирным путём, но если таким образом решить вопрос не удастся, не исключено, что дело передадут в суд.

Ранее Юлия Зиверт уже была замешана в громком скандале: певица дала концерт в красноярском зале «Гранд Холл Сибирь», нарушив санитарно-эпидемиологические меры.