Роспотребнадзор проведёт проверку после концерта Zivert в Красноярске

https://static.news.ru/photo/a698316c-37a9-11eb-941e-fa163e074e61_660.jpg Юлия Zivert Фото: zivert/instagram.com

Специалисты Роспотребнадзора изучат сведения о нарушении санитарных мер на концерте певицы Юлии Zivert, который 4 декабря прошёл в красноярском зале «Гранд Холл Сибирь».

Сама артистка после критики сообщила, что её следующее выступление в Новосибирске, запланированное на 5 декабря, не состоится.

Дорогой Новосибирск! Мы не виноваты. К сожалению, завтрашнего концерта не будет, — написала она в своём Instagram.

По словам певицы, соответствующий указ поступил из Москвы.

Как писал NEWS.ru, несмотря на пандемию и строгие ограничительные меры, на концерте певицы Zivert в Красноярске собралась внушительная толпа зрителей. Когда в Сети появились видео из зала, у многих возникли вопросы к безопасности зала. На эту ситуацию также отреагировала телеведущая и политик Ксения Собчак.

История грозит перерасти в скандальную после того, как большой резонанс получил концерт рэпера Басты в Санкт-Петербурге. С мероприятия также были выложены видео из зала, где заметно, что зрители игнорируют установленные ограничения. Городские власти выразили сильную обеспокоенность в связи с тем, что после выступления рэпера в Петербурге может резко возрасти число больных коронавирусом. Ледовый дворец, где состоялся концерт, изначально вообще грозили закрыть, но в итоге дело ограничилось штрафом на 480 тысяч рублей.