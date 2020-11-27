Певица Юлианна Караулова прокомментировала конфликт с Бузовой

https://static.news.ru/photo/7877150c-30a4-11eb-8f86-fa163e074e61_660.jpg Юлианна Караулова Фото: vk.com/yulianna_karaulova

Певица Юлианна Караулова рассказала о конфликте с известной исполнительницей и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Она также назвала причину ссоры и её последствия.

Караулова заявила, что начало конфликта с Бузовой было положено на церемонии вручения премии RU.TV. Тогда звезда «Дома-2» повела себя неадекватно, сообщает «Экономика сегодня».

Во время церемонии Бузова произносила благодарственную речь, которая, по словам Карауловой, оказалась непозволительно затянутой. Когда Караулова попыталась остановить певицу, та заявила, что ещё не закончила, и продолжила говорить, отметив, что ведущие могли бы её не перебивать.

Более того, в своей речи Бузова позволила себе высказывание, обесценившее спикеров, произносивших благодарственные речи до неё. Певица заявила, что на сцене наконец-то появилась «настоящая звезда».

Попытки остановить Бузову вызвали хейт в соцсетях со стороны её поклонников в адрес Карауловой. При этом, как отметила последняя, представители певицы ничего не сделали, чтобы уладить конфликт.

Как писал NEWS.ru, Бузова впервые получила похвалу со стороны тренера Татьяны Тарасовой и фигуристки Татьяны Навки в рамках шоу «Ледниковый период».

Так, артистка тщательно готовилась к новому выступлению на льду. В этот раз Бузова предстала перед зрителями в романтическом образе. Она вышла на лёд в чёрном платье и безупречно исполнила номер с партнёром Дмитрием Соловьёвым. Примечательно, что за происходящим внимательно наблюдал возлюбленный Бузовой Дава.