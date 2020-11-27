Певица Юлианна Караулова прокомментировала конфликт с Бузовой

Певица Юлианна Караулова рассказала о конфликте с известной исполнительницей и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Она также назвала причину ссоры и её последствия.
Караулова заявила, что начало конфликта с Бузовой было положено на церемонии вручения премии RU.TV. Тогда звезда «Дома-2» повела себя неадекватно,
Во время церемонии Бузова произносила благодарственную речь, которая, по словам Карауловой, оказалась непозволительно затянутой. Когда Караулова попыталась остановить певицу, та заявила, что ещё не закончила, и продолжила говорить, отметив, что ведущие могли бы её не перебивать.
Более того, в своей речи Бузова позволила себе высказывание, обесценившее спикеров, произносивших благодарственные речи до неё. Певица заявила, что на сцене наконец-то появилась «настоящая звезда».
Попытки остановить Бузову вызвали хейт в соцсетях со стороны её поклонников в адрес Карауловой. При этом, как отметила последняя, представители певицы ничего не сделали, чтобы уладить конфликт.
Как писал NEWS.ru, Бузова впервые получила похвалу со стороны тренера Татьяны Тарасовой и фигуристки Татьяны Навки в рамках шоу «Ледниковый период».
Так, артистка тщательно готовилась к новому выступлению на льду. В этот раз Бузова предстала перед зрителями в романтическом образе. Она вышла на лёд в чёрном платье и безупречно исполнила номер с партнёром Дмитрием Соловьёвым. Примечательно, что за происходящим внимательно наблюдал возлюбленный Бузовой Дава.