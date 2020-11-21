Бузова впервые получила похвалу Тарасовой и Навки на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/61516298-2c16-11eb-b50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/1tv.ru

Певица Ольга Бузова впервые получила похвалу со стороны тренера Татьяны Тарасовой и фигуристки Татьяны Навки в рамках шоу «Ледниковый период».

Так, артистка тщательно готовилась к новому выступлению на льду. В этот раз Бузова предстала перед зрителями в романтическом образе. Она вышла на лёд в чёрном платье и безупречно исполнила номер с партнёром Дмитрием Соловьёвым. Примечательно, что за происходящим внимательно наблюдал возлюбленный Бузовой Дава.

Требовательное жюри оценило выступление следующим образом: за технику ей дали две оценки 5,9, а остальные — 6 баллов ровно. В то же время за артистизм певица получила все высшие оценки — 6,0.

Да, нежнятина! Профессионально очень. Я очень рада, Оля, за то, что ты смогла, тебя не трясло нисколько. Ты делала прекрасно всё! Поэтому вторую оценку я поставила, ты прям жила в этой музыке, и очень интересная постановка, и очень интересное исполнение, — отметила Татьяна Тарасова, слова которой приводит портал Teleprogramma.pro.

В свою очередь Татьяна Навка подчеркнула, что Бузова на льду «сотворила чудо».

В последней программе Бузова и Соловьёв получили низкие баллы и были номинированы на выбывание. Пара каталась в образах героев фильма-катастрофы «Экипаж» и получила 11,7 балла.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова почувствовала себя плохо на тренировке проекта «Ледниковый период». В последнее время знаменитость проводит много времени на катке.