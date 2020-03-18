https://static.news.ru/photo/c38b3372-68e8-11ea-bed1-fa163e074e61_660.jpg Эдита Пьеха Фото: Valeriy Matusov/Global Look Press

Певица Эдита Пьеха пришла в ужас от распространившихся слухов, что в прошлом у неё был роман с исполнителем и музыкантом Муслимом Магомаевым, которые появились после выхода на телеэкраны биографического сериала об известном артисте.

Звезда советской эстрады напомнила, что у неё был очень ревнивый муж — Александр Броневицкий. Пьеха, по собственному признанию, с Магомаевым даже не дружила.

Иногда встречались — и всё. Правда, помню, как-то хозяин парижской «Олимпии» пригласил выступить меня, Магомаева и Сличенко. Мы там пели, но не дружили. Я даже не знаю, каким он был человеком, — цитирует Пьеху «Экспресс газета».

Как ранее писал NEWS.ru, народная артистка СССР и вдова певца Муслима Магомаева Тамара Синявская прокомментировала выбор актёра Милоша Биковича на главную роль в многосерийном фильме «Магомаев».

По словам Синявской, Бикович был самым удачным кандидатом на исполнение роли певца.