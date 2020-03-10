Народная артистка СССР и вдова певца Муслима Магомаева, Тамара Синявская, прокомментировала выбор актёра Милоша Биковича на главную роль в многосерийном фильме «Магомаев».
По словам Синявской, Бикович был самым удачным кандидатом на исполнение роли певца,
Видимо, было что-то в несуетном движении. В какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? — сказала артистка.
Премьера сериала состоялась 9 марта на Первом канале.
Как писал NEWS.ru, СМИ узнали о невесте исполнителя главной роли в фильме «Холоп» Милоша Биковича. Сербский актёр после выхода картины в прокат стал очень популярен в России.
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