Фото: Ministry of Culture Russia/Twitter.com

Американский актёр Вин Дизель рассказал, что персонажи вселенной Marvel, Стражи Галактики, появятся в четвёртой части фильма о Торе. В картине будет также представлена новая версия его героя по имени Грут.

Дизель заявил в беседе с ComicBook.com, что в ленте примут участие только некоторые участники команды Стражей Галактики. Создателем грядущего блокбастера выступит новозеландец Тайка Вайтити. Режиссёр «Тора» рассказал мне, что фильм...