https://static.news.ru/photo/c57cd9f2-49b6-11ea-8413-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Актёр Алексей Панин в очередной раз оскорбил жителей России. По его словам, 70% россиян являются закомплексованными и ущербными.

70% населения — это закомплексованные, недалекие, злые, ущербные люди, — заявил артист в эфире шоу «Голая правда».

Панин считает, что государство «выпускает дураков в промышленном масштабе». По их числу нашу родину можно сравнить только с Буркина-Фасо и Угандой. При этом он отметил, что «дураков хватает везде».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Алексей Панин, которого изрядно оскорбили шутки шоумена Гарика Харламова, вспомнил, как ещё несколько лет назад звезда Comedy Club заискивал перед ним. Панин сообщил, что в момент расцвета славы его всячески заманивали на проект.