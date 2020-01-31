https://static.news.ru/photo/1d394d38-43ea-11ea-a699-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Алексей Панин, которого изрядно оскорбили шутки шоумена Гарика Харламова, вспомнил, как ещё несколько лет назад звезда Comedy Club заискивал перед ним. Панин сообщил, что в момент расцвета славы его всячески заманивали на проект.

Сейчас же Харламов позволяет себе оскорбительные шутки в соцсетях, приписывая актёру то зоофилию, то нетрадиционный секс. Своё возмущение Панин высказал в эфире YouTube-шоу Давида Манукяна.

Они все прыгали на задних лапах: «Лешенька, Лешенька». Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал. Я бы просто с морально-этической точки зрения не позволил бы себе оскорбить человека, — заявил актёр.

К слову, оскорбительные ролики в адрес Панина на странице Харламова больше не публикуются. Актёр пригрозил юмористу, что расскажет о похождениях звезды проекта Comedy Club и его коллег такое, что разрушит их личную жизнь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Алексей Панин стал фигурантом очередного для себя скандала, устроив конфликт с таксистом в Санкт-Петербурге. Мужчина рассказал, что подвозил Панина на Mercedes E200.