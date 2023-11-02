Отец Киркорова вышел на связь после новостей о бегстве из больницы Бедрос Киркоров опроверг новости о своем бегстве из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Народный артист России Бедрос Киркоров в беседе с KP.RU опроверг сведения о том, что сбежал из больницы. Отец поп-короля эстрады отметил, что его лечат врачи-гении, от которых убежит только дурак.

Какой дурак выбежит из такой больницы? Здесь такие врачи — просто гении, я буду от них бегать, зачем? То, что мне нужно, они дали уже. Уже результаты есть, — сказал певец.

Однако Киркоров не стал комментировать состояние своего здоровья. Директор артиста сообщил, что в настоящий момент певец находится дома и хорошо себя чувствует.

Несколько дней назад стало известно, что Киркорову вызвали скорую помощь из-за ухудшения самочувствия. По данным Пятого канала, у артиста начались проблемы с дыханием. Позднее Telegram-канал SHOT написал, что артист сбежал из больницы, не долечив пневмонию. Также врачи, пишет канал, диагностировали у певца нарушение бронхиальной проходимости и нашли жидкость между легкими и грудной стенкой. SHOT уточнял, что отец Филиппа Киркорова заявил медикам, что намерен попробовать нетрадиционные методы лечения.

Летом появились сообщения, что Бедрос Киркоров оглох на одно ухо после установки кардиостимулятора. Также артист жаловался на быструю утомляемость и боли в конечностях.