Бедрос Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, отец Филиппа Киркорова заявил медикам, что теперь намерен попробовать нетрадиционные методы лечения.



Как стало известно SHOT, Бедрос Киркоров сам обратился в гериатрическое отделение одной из столичных клиник в первой половине октября с жалобами на одышку, боли в спине и общую слабость. Врачи, пишет канал, диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости, а также нашли жидкость между легкими и грудной стенкой.



Отца исполнителя было принято оставить с стационаре, позже его состояние осложнилось остаточными посттуберкулезными изменениями в правом легком, а еще спустя пару недель в дыхательные пути пациента стала попадать кровь при кашле, отмечает канал. По информации SHOT, врачи начали антибактериальное лечение, но 91-летний артист «хлопнул дверью», заявив медикам, что теперь хочет попробовать нетрадиционные методы лечения под руководством личного врача.