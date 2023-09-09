В Москве от последствий коронавируса скончался звездный хирург Отари Гогиберидзе. Об этом сообщила его бывшая жена Яна Лапутина. По ее словам, кандидат медицинских наук перенес COVID-19 еще в феврале, после чего «очень долго восстанавливался».

В 1995 году Гогиберидзе окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «лечебное дело», в 1997 году отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии, в 2000 году выпустился из аспирантуры.

Доктор состоял в Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии. Он был известен как сертифицированный международный тренер по работе с американскими платами-фиксаторами для моделирующей и омолаживающей пластики лица. По данным сайта клиники, где трудился врач, стаж его работы составлял 27 лет.

NEWS.ru публикует фото звездного хирурга.

Пластический хирург Отари Гогиберидзе и его жена телеведущая Яна Лапутина на премьере фильма режиссера Владимира Бортко «О любви»

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Пластический хирург Отари Гогиберидзе и его жена телеведущая Яна Лапутина на премьере фильма режиссера Владимира Бортко «О любви»

Отари Гогиберидзе на презентации макета художественно-архитектурного комплекса «Павильон Миро-здания»

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Отари Гогиберидзе на презентации макета художественно-архитектурного комплекса «Павильон Миро-здания»

Телеведущая Яна Лапутина, пластический хирург Отари Гогиберидзе и певец Митя Фомин (слева направо) на XVI ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Телеведущая Яна Лапутина, пластический хирург Отари Гогиберидзе и певец Митя Фомин (слева направо) на XVI ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Телеведущая, совладелица клиники эстетической медицины «Время красоты» Яна Лапутина с супругом Отари Гогиберидзе перед церемонией вручения премии «Женщина года GLAMOUR 2013»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая, совладелица клиники эстетической медицины «Время красоты» Яна Лапутина с супругом Отари Гогиберидзе перед церемонией вручения премии «Женщина года GLAMOUR 2013»

Отари Гогиберидзе

Фото: Социальные сети

Отари Гогиберидзе