В Москве от последствий коронавируса скончался звездный хирург Отари Гогиберидзе. Об этом сообщила его бывшая жена Яна Лапутина. По ее словам, кандидат медицинских наук перенес COVID-19 еще в феврале, после чего «очень долго восстанавливался».
В 1995 году Гогиберидзе окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «лечебное дело», в 1997 году отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии, в 2000 году выпустился из аспирантуры.
Доктор состоял в Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии. Он был известен как сертифицированный международный тренер по работе с американскими платами-фиксаторами для моделирующей и омолаживающей пластики лица. По данным сайта клиники, где трудился врач, стаж его работы составлял 27 лет.
NEWS.ru публикует фото звездного хирурга.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Пластический хирург Отари Гогиберидзе и его жена телеведущая Яна Лапутина на премьере фильма режиссера Владимира Бортко «О любви»
Фото: Красильников Станислав/ТАСС
Отари Гогиберидзе на презентации макета художественно-архитектурного комплекса «Павильон Миро-здания»
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Телеведущая Яна Лапутина, пластический хирург Отари Гогиберидзе и певец Митя Фомин (слева направо) на XVI ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая, совладелица клиники эстетической медицины «Время красоты» Яна Лапутина с супругом Отари Гогиберидзе перед церемонией вручения премии «Женщина года GLAMOUR 2013»