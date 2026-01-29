Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:41

«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье

Модель Перминова задумалась о рождении пятого ребенка

Елена Перминова Елена Перминова Фото: Terenghi/Ipa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова задумалась о рождении пятого ребенка. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) мать четверых детей призналась, что мимолетное желание появилось у нее во время посещения магазина с детской одеждой.

Проходя мимо секции с одеждой для грудничков, модель не удержалась от фотографии очаровательных платьев и призналась в желании снова стать мамой.

Опасное место! Тут мне хочется стать мамой в пятый раз. Все эти вещички — ну просто... — написала Перминова.

Но вскоре внимание многодетной мамы переключилось на младшего сына, которому потребовались новые кроссовки. Мальчик самостоятельно выбрал понравившуюся модель, а она с юмором отметила, что хороший вкус, судя по всему, «передается с молоком матери».

Ранее Перминовой потребовалась срочная операция после травмы, полученной во время пресс-тура обувного бренда Rendez-Vous в Куршевеле. На отдыхе звезды катались на лыжах, сноубордах, и там модель упала, получив тяжелый вывих плеча.

дети
модели
семьи
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.