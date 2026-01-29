«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье Модель Перминова задумалась о рождении пятого ребенка

Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова задумалась о рождении пятого ребенка. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) мать четверых детей призналась, что мимолетное желание появилось у нее во время посещения магазина с детской одеждой.

Проходя мимо секции с одеждой для грудничков, модель не удержалась от фотографии очаровательных платьев и призналась в желании снова стать мамой.

Опасное место! Тут мне хочется стать мамой в пятый раз. Все эти вещички — ну просто... — написала Перминова.

Но вскоре внимание многодетной мамы переключилось на младшего сына, которому потребовались новые кроссовки. Мальчик самостоятельно выбрал понравившуюся модель, а она с юмором отметила, что хороший вкус, судя по всему, «передается с молоком матери».

Ранее Перминовой потребовалась срочная операция после травмы, полученной во время пресс-тура обувного бренда Rendez-Vous в Куршевеле. На отдыхе звезды катались на лыжах, сноубордах, и там модель упала, получив тяжелый вывих плеча.