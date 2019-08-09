Певица и телеведущая Ольга Бузова открыла свой канал в мессенджере Telegram.
В своей публикации звезда рассказала, что на канале «Твоя Бузова» можно будет следить за её жизнью и новостями.
Кроме того, певица пообещала представить некий «новый формат».
Мой единственный ник: @buzowa. Вместе мы сила! Люблю всех вас! Следите за новостями. Побежала работать, — написала она.
Недавно стало известно, сколько зарабатывает Бузова. По подсчётам Forbes, за один рекламный пост в Instagram певица зарабатывает около миллиона рублей. У Бузовой более 16,1 млн подписчиков. Это самый большой показатель российского сегмента Instagram.
Ранее известный политик и почётный профессор Пермского университета Евгений Сапиро в шутку предложил спеть гимн Перми вместо Ольги Бузовой. Певица и телеведущая согласилась исполнить его за 5 млн рублей, писал News.ru.