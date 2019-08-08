https://static.news.ru/photo/65c71486-b9d4-11e9-83ff-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Известный политик и почётный профессор Пермского университета Евгений Сапиро в шутку предложил спеть гимн Перми вместо Ольги Бузовой. Певица и телеведущая согласилась ранее исполнить его за пять млн рублей.

Как передаёт сайт KP.ru, Сапиро в 1980-х годах на юбилее директора завода «Камкабель» за час написал три куплета и припев заводского «гимна»: «А в морозные, тёмные ночки/ Снятся нам провода — проводочки/Это нам, ну а женам, эх...,/Кабеля, кабеля, кабеля». По его словам, после третьей рюмки и содержание, и исполнение гимна имело потрясающий успех.

И теперь шальная мысль не дает мне покоя: может стоит самому взяться за создание и исполнение гимна Перми? — интересуется Сапиро.

Как писал News.ru, стало известно, сколько получает певица и ведущая телепроекта канала ТНТ Ольга Бузова. По подсчётам Forbes, за один рекламный пост в Instagram знаменитость зарабатывает около миллиона рублей. У Бузовой более 16,1 млн подписчиков. Это самый большой показатель российского сегмента Instagram. Как отмечает издание, в ноябре 2017-го она даже вошла в глобальный топ-3 сервиса, опередив по количеству просмотров Stories саму Ким Кардашьян.