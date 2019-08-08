Известный политик и почётный профессор Пермского университета Евгений Сапиро в шутку предложил спеть гимн Перми вместо Ольги Бузовой. Певица и телеведущая согласилась ранее исполнить его за пять млн рублей.
Как
И теперь шальная мысль не дает мне покоя: может стоит самому взяться за создание и исполнение гимна Перми? — интересуется Сапиро.
Как писал News.ru, стало известно, сколько получает певица и ведущая телепроекта канала ТНТ Ольга Бузова. По подсчётам Forbes, за один рекламный пост в Instagram знаменитость зарабатывает около миллиона рублей. У Бузовой более 16,1 млн подписчиков. Это самый большой показатель российского сегмента Instagram. Как отмечает издание, в ноябре 2017-го она даже вошла в глобальный топ-3 сервиса, опередив по количеству просмотров Stories саму Ким Кардашьян.