«Очередные набросы»: Собчак заступилась за Меладзе после слов о России Собчак заступилась за Меладзе, который заявил, что родился не в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак осудила ряд российских СМИ за информацию о том, что певец Валерий Меладзе не считает Россию своей родиной. Она отметила, что фразу музыканта журналисты взяли из ее интервью с Меладзе и переделали на свой лад. Об этом телеведущая рассказала в Telegram-канале.

Очередные набросы от мастеров пера: Меладзе не считает Россию своей Родиной. Ах, какой негодник и предатель, вы посмотрите! А деньги-то где зарабатывает? Ну, и всё в этом духе, — написала Собчак.

По ее словам, на самом деле Меладзе заявил, что он родился и вырос в Грузии, учился на Украине и живет в России, а любовь испытывает ко всем трем странам. Журналистка подчеркнула, что даже если родина Меладзе не Россия, это не повод оскорблять его за данное высказывание.

Ранее Валерий Меладзе сообщил, что намерен уйти из шоу-бизнеса и заняться «более полезным» делом. Певец рассказал, что до начала карьеры занимался наукой в сфере глубокой очистки воды и даже защитил кандидатскую по этой теме.