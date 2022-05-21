«Я потерял интерес к шоу-бизнесу»: Меладзе сменит профессию Меладзе займётся очисткой воды вместо песен

Валерий Меладзе / Фото instagram.com/meladzevalerian/

Валерий Меладзе намерен уйти из шоу-бизнеса и заняться другим делом. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Певец рассказала, что до начала карьеры музыканта занимался наукой в сфере глубокой очистки воды и даже защитил кандидатскую по этой теме. Сейчас певец решил вспомнить былую деятельность и вернуться к ней.

Я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт, — поделился с поклонниками Меладзе.

Певец добавил, что музыка по-прежнему остаётся его любимым делом, но он потерял интерес к шоу-бизнесу. Успех у публики его больше не интересует.

Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съёмках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут ещё долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям, — рассказал артист.

Ранее российский певец Валерий Меладзе отверг информацию о своём отъезде из России. Артист опубликовал скриншот новости о том, что они с братом якобы покинули РФ, с печатью «фейк».