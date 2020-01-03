https://static.news.ru/photo/64e0afd2-2f72-11ea-b1c9-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Художник Никас Сафронов рассказал об аферистках, которые вымогали у него деньги. Марина Рудницкая и Татьяна Морозова угрожали знаменитости ославить его на ток-шоу, если он не заплатит им полмиллиона рублей.

Девицы собирались рассказать телезрителям, что художник якобы изнасиловал одну из них и она ждёт ребёнка. Эту легенду Сафронов назвал отработанной схемой, благодаря которой девицы организовывали скандалы с известными людьми, пишет «Вечерняя Москва».

Я подумал, что это такой вздор. Тем более у Малахова, которого я знаю много лет, что могут быть такие люди, которые могут прийти и сказать: «Здравствуйте...». Но, когда они рассказали, что участвовали в истории с Серовым, потом они «завалили» некого Олега Катасова. Они «валят» людей — это у них отработанная система, — прокомментировал случившееся художник «Вечерней Москве».

Сафронов добавил, что он проверил и убедился: девицы были на передачах с этими историями. И их история — это шантаж, основанный на весомых аргументах.

Люди говорили уверенно, и было понятно, что за их уверенностью стоят конкретные дела и истории, — сказал Сафронов.

Поняв, что никто не шутит, художник обратился в полицию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Олег Протасов, известный по сериалу «Глухарь», рассказал об аферистках, вымогавших деньги с художника Сафронова. Он сам чуть не стал жертвой подруги Марины Рудницкой — Татьяны Морозовой, которая заявила, что он якобы выгнал её беременную на улицу.