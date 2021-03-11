Невестка Валерии похвалилась потрясающей фигурой в бикини

https://static.news.ru/photo/92593732-82ea-11eb-83d2-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина показала фигуру в бикини через два месяца после родов. Фанаты признали, что молодая мама выглядит потрясающе.

Жена Арсения Шульгина запечатлелась на берегу моря, где они сейчас отдыхают в Дубае. Она особо отметила в подписи к снимку, что не использовала никаких фоторедакторов.

Фото... как есть. Как же важно любить и принимать себя, жить в гармонии с собой! Даже с полосочкой на животе, даже +5 см в талии, — похвасталась молодая женщина.

Поклонники тут же осыпали невестку Валерии комплиментами. «Кукла!», «Вау!», «Выглядите потрясающе!», написали в комментариях пользователи.

Лиана Шульгина стала мамой 1 января этого года. Она родила очаровательную малышку, которую супруги назвали Селин. Сейчас девочка вместе с родителями пребывает в своём первом в жизни путешествии за границей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Валерии Арсений Шульгин поделился кадрами с вечерней прогулки в Дубае. Молодые родители вместе с двухмесячной малышкой сейчас отдыхают в тёплых краях.