Сын Валерии показал двухмесячную дочку на прогулке в Дубае

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Сын Валерии Арсений Шульгин поделился кадрами с вечерней прогулки в Дубае. Молодые родители вместе с двухмесячной малышкой сейчас отдыхают в тёплых краях.

Полёт малышка Селин перенесла прекрасно — всю дорогу она спала. А вечером семья вышла на прогулку, где сын певицы сделал несколько красивых видеокадров.

instagram.com/arseniy_shulgin/

А мы гуляем! — подписал ролик Арсений Шульгин.

На кадрах видно, как молодой отец катит перед собой коляску. Молодой отец случайно заснял дочку. Девочка лежит без шапочки — в Дубае царит летняя погода. Своё первое в жизни заграничное путешествие внучка Валерии переносит прекрасно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия рассказала, как чувствует себя в роли бабушки. Её первая внучка, по имени Селин, родилась 1 января 2021 года.