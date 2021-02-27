«Ощущение, что я её родила»: Валерия поделилась радостью от рождения внучки

https://static.news.ru/photo/76c0d882-79e8-11eb-8993-96000091f725_660.jpg Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия рассказала, как чувствует себя в роли бабушки. Её первая внучка по имени Селин родилась 1 января 2021 года.

У меня полное ощущение, что это я её родила. Я так сопереживала, так участвовала в этом процессе. Вообще, когда в семье появляется маленький человек, это особенная радость. Я полюбила внучку до безумия ещё до встречи с ней. А теперь прихожу, она мне улыбается, и это такое счастье! — поделилась артистка в программе «Однажды» на телеканал НТВ.

По словам Валерии, её младший сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана поселились недалеко от родителей молодой мамы, поэтому те, кто может помочь, всегда рядом. Однако певица и её муж Иосиф Пригожин спешат к внучке и её родителям «каждую свободную минуту» и даже думают о покупке дачи, где можно было собираться всем вместе в выходные.

Ранее NEWS.ru писал, что Валерия с сыном, невесткой и маленькой внучкой устроила семейный завтрак вне дома. Певица организовала завтрак в ресторане.