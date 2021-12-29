«Недоглядел за Валей»: Фирсов признал вину в гибели Легкоступовой

Яхтсмен Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой (1965–2020), которой 30 декабря исполнилось бы 56 лет, рассказал в интервью NEWS.ru, как живёт спустя полтора года после гибели жены, поделился планами о выпуске сборника её неизвестных песен, объяснил, почему решил отказаться от своей доли в наследстве, и признался, что почти простил детей артистки, обвинявших его в смерти матери.

«Моя доля в наследстве оценивается в 11 миллионов рублей»

— Почему вы решили отказаться от своей доли в наследстве Валентины Легкоступовой в пользу её детей Анэтты и Матвея и мамы Галины Ивановны?

— Я сразу после смерти Вали собирался отказаться от своей части наследства. Но мои альтруистические начинания были прерваны. Когда я молчал, ничего не делал, меня чёрт-те в чём обвиняли (дети Валентины Легкоступовой обвиняли Юрия Фирсова в рукоприкладстве по отношению к певице и причастности к её смерти. — NEWS.ru).

Пришлось противопоставить себя на какое-то время, заявить о правах на наследство. Это был импульсивный шаг в ответ на клевету, которой меня облили. Сейчас понимаю, что мне не нужно, не буду этой вознёй заниматься. Я из дающих, а не из берущих. Хочется конфликт прекратить, хотя не я его начал.

Устал — раз. Отчасти простил — два. Валя находится на этом свете физически в своих детях, внуках. Как человек разумный, я понимаю, что ей моё решение было бы приятно и понятно.

— Надеетесь помириться с мамой и детьми Валентины Легкоступовой?

— На примирение не рассчитываю. Поступаю по совести. Моя доля в наследстве оценивается в сумму порядка 11 миллионов рублей — это доля в московской квартире и загородном доме. Отказываясь, делаю то, что должен сделать, а как поведёт себя вторая сторона, загадывать не буду. Возможно, оценят мой поступок.

С Галиной Ивановной — мамой Валентины — мне хотелось бы общаться. Она человек хороший, видела, какие у нас были отношения с Валей. Но решение, общаться со мной или нет, принимает Галина Ивановна. Пока мы не общаемся.

Юрий Фирсов с Валентиной Легкоступовой firsov_yury/instagram.com/

— СМИ сообщали, будто вы жили в квартире Легкоступовой, выгнав её сына.

— Это не так. Я живу в Турции. В Москву приехал накануне Валиного дня рождения 30 декабря, чтобы побывать на её могиле, цветы возложить.

«Планирую выпустить диск неизвестных песен Легкоступовой»

— Вы рассказывали, что ваши ценные вещи и значительная сумма денег пропали из квартиры Легкоступовой сразу после её смерти. Удалось их вернуть?

— Нет, не вернул — ни документы, ни личные вещи, ни ювелирку (ранее Юрий говорил, что подозревает дочь певицы Анэтту Бриль в том, что она могла вывезти его имущество. — NEWS.ru).

И деньги мои до сих пор находятся в Следственном комитете, они были изъяты на период следственных мероприятий. Анэтта тоже на них претендует. Она сказала, что, если несколько тысяч долларов лежали в квартире мамы, значит, это мамины деньги. Соответственно, по мнению Анэтты, они должны достаться ей как дочери.

Я представил следователям доказательства того, что незадолго до Валиного ухода продал яхту именно за эту сумму. Кому в итоге отдадут эти деньги, я не знаю.

— Вы планировали участвовать в установке памятника на могиле Валентины. Работа над памятником идёт по плану?

— Об этом надо спросить Анэтту. Меня не допустили. Позиция Анэтты и Матвея такая, что ничего от моего имени на могиле и памятнике не будет, никаких слов «от любящего мужа» они не допустят.

— Выпустить диск песен в исполнении Валентины Легкоступовой по-прежнему планируете?

— Я считаю, что Валентину недостаточно продюсировали при жизни. Буду счастлив, если мне удастся выпустить диск с её песнями, у меня сохранились на компьютере песни в её исполнении, о которых публика не знает.

«Валя приходит ко мне, по ту сторону точно что-то есть»

— Валентина вам снится?

— Не только снится, порой даже бывают определённые видения, будто наяву, — её тень, образ. Это не пугает, но всё больше убеждает меня в том, что существует обратная связь, по ту сторону жизни точно что-то есть.

— Не считаете себя даже косвенно виновным в смерти Валентины?

— Я виновен в том, что недоглядел за ней.

Какое-то фатальное стечение обстоятельств. Стал верить в судьбу, предопределённость. Каждому из нас, вероятно, отмерен свой срок. Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти.

А уже после её ухода я нашёл в боковом кармашке её сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью. Она как будто знала, что скоро уйдёт.

— Время лечит?

— По крайней мере уже нет нервозного каждодневного состояния. Боль притупляется. Хотя мысли о Вале по-прежнему крутятся в голове каждый день. Но начинаешь смиряться со случившимся. Вспоминаю о ней хорошее.

Юрий Фирсов с Валентиной Легкоступовой firsov_yury/instagram.com/

Новую любовь не встретил, но надеюсь, что встречу. Спасает работа, занимаюсь, так сказать, восстановлением своего финансового положения. Надеюсь восстановить и социальный капитал — испортили-то его прилично мою репутацию, человеческую и мужскую. Друзья мои — умные люди и всё понимают. А вот незнакомые до сих пор нет-нет да и напишут мне в соцсетях какой-нибудь бред.

Полтора года прошло (после смерти Валентины Легкоступовой. — NEWS.ru), а какая-нибудь Люба Пупкина_68 мне пишет: «Вы альфонс, Юрий. Это точно. А ещё вы похожи на Трампа, и зубы у вас белые, фу».

Пользуются тем, что Интернет позволяет писать что угодно и кому угодно. Многое уже воспринимаю с юмором. Конечно, Валя останется в моей памяти навсегда. Но надо продолжать жить.