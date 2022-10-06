Не забудут, как и Высоцкого: музыкальный критик об уникальности Талькова Музыкальный критик Бабичев: Тальков обладал уникальной манерой исполнения песен

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/Global Look Press

Игорь Тальков

Дело об убийстве Игоря Талькова является одним из самых загадочных в истории российского шоу-бизнеса, но его песни до сих пор помнят и любят. Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru объяснил, в чем секрет успеха трагически ушедшего из жизни артиста. По его мнению, Тальков обладал уникальной манерой исполнения, он был узнаваем среди сотен других музыкантов. Бабичев заявил, что его никогда не забудут, как и Владимира Высоцкого.

Для меня Тальков ценнее как бард, поэт, исполнитель собственных песен. Только автор знает, как исполнить собственный текст, поэтому, когда песни Талькова кем-то перепеваются, это и доли не передает того, что хотел сказать автор. Манера исполнения Талькова уникальна, для артиста всегда ценно, что ты можешь быть узнаваем среди сотен исполнителей, — сказал Бабичев.

Продюсер утверждает, что случай Талькова ярко показывает момент, когда внимание к артисту повышается в случае трагического или мистического ухода из жизни. Это приковало внимание не только выросшего на его песнях поколения, но и молодежи, тех кто в принципе не был знаком с его творчеством. Они просто знают, что был Игорь Тальков, которого убили на концерте в Санкт-Петербурге.

Пока это все не будет разгадано, пока не установят, кто точно был тем человеком, который нажал на курок, до тех пор будет приковано такое пристальное внимание к этой истории. Даже если когда-то все будет разгадано, Талькова все равно будут любить, слушать. Это как в свое время с Высоцким. Таких авторов, исполнителей, бардов, трансляторов мыслей — единицы, — подытожил Бабичев.

В начале этого года суд в Санкт-Петербурге поддержал ходатайство следствия о заочном аресте предполагаемого убийцы Талькова — его концертного директора Валерия Шляфмана, который скрывается в Израиле. По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» произошёл конфликт между Тальковым и Шляфманом с одной стороны и Малаховым, представлявшим интересы Азизы, с другой. Шляфман смог вырвать из рук Малахова револьвер и выстрелил в него, но причинил ранение Талькову. Певец скончался на месте, а Малахов покинул Дворец спорта.