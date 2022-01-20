Суд в Петербурге заочно арестовал обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году, говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службе судов города. Кроме того, Шляфман, живущий сейчас в Израиле, обвиняется в покушении на убийство телохранителя певицы Азизы. Ранее следствие выступило с ходатайством об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ.

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.15-п.д ст.102 УК РСФСР, п.д ст.102 УК РСФСР, — говорится в сообщении.

Шляфман также обвиняется в покушении на убийство Игоря Малахова. Обвинение ему было предъявлено заочно 14 октября 2021 года.

Как рассказал на суде следователь, Шляфман находится в международном розыске. Проживает в Израиле безвыездно. Суд при этом пояснил, что сроки давности по делу не истекли. Следствие приостанавливалось в связи с розыском Шляфмана. Уголовное дело по факту гибели Талькова было возобновлено в ноябре 2018 года.

По версии следствия, в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» произошёл конфликт между Тальковым и его директором Шляфманом с одной стороны и Малаховым, представлявшим интересы Азизы, с другой. Шляфман смог вырвать из рук Малахова револьвер и выстрелил в него. Однако причинил ранение Талькову. Певец скончался на месте, а Малахов покинул Дворец спорта.

Позже Малахов был осужден по ч.1 ст.218 УК РСФСР. Скончался в 2016 году. В 1993 году Шляфману уже избиралась мера в виде заключения под стражу. Но, на тот момент, меры пресечения избирались прокурором.