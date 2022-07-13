Не свадебный генерал: названы гонорары, за которыми едет в Россию Макаревич

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

Оскорблявший россиян Андрей Макаревич осенью едет из Израиля с концертным туром в Россию. Новый тур называется «Мы рядом», пишет KP.RU.

Большая часть выступлений тура отменена, но сейчас идут продажи билетов в Уфе, Казани, Волгограде и других регионах. Площадки заявлены небольшие, но и на них пока продано очень мало билетов: не более 10% зала.

Гонорары «Машины времени» за выступления на частных мероприятиях составляют от €50 тыс. или 3 млн рублей. Однако, замечает издание, Макаревич «не свадебный генерал». Большого спроса на его концерты у богачей нет и проходит у группы не более двух концертов в месяц.

Ранее уехавший из России в Израиль Андрей Макаревич внезапно заверил россиян, что обязательно выступит на родине. Сейчас фронтмен живёт с молодой женой и новорождённым сыном за границей, откуда постоянно хает соотечественников.