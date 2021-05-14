«Не надо меня недооценивать»: Бузова ответила своим «врагам»

https://static.news.ru/photo/be0baed4-b4ac-11eb-9f9b-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram заявила, что «не надо её недооценивать» только потому, что она «иногда молчит». По её словам, она «знает больше, чем говорит, думает больше, чем высказывает». Таким образом, она «ответила назло врагам».

Поверьте, я знаю больше, чем говорю, думаю больше, чем высказываю, и замечаю больше, чем вы знаете, — написала звезда.

Накануне исполнительница поделилась в Instagram видео с конной прогулки, чем удивила поклонников: совсем недавно звезда побывала в реанимации и жаловалась на плохое самочувствие. Поведение звезды вызвало массу вопросов у фанатов. Многие не поняли, почему их кумир, выйдя из больницы, решила отправиться на прогулку. Интернет-пользователи высмеяли действия звезды, написав «из реанимации на коня».

Недавно Бузова попала в лечебное учреждение, где её прооперировали, в Сети начали обсуждать, что стало причиной её проблем со здоровьем. Ни сама Ольга, ни её команда не раскрыли причин госпитализации. На это отреагировала звёздный юрист Катя Гордон. Она считает, что Бузова устроила поклонникам «игру-гадалку».

Ранее сообщалось, что блогер Лена Миро в «Живом журнале» отреагировала на госпитализацию певицы Ольги Бузовой. Она высмеяла пребывание звезды в больнице, назвав исполнительницу «гОленькой Бузовой». По её словам, удивляет «во всей этой истории» то, что нашлись люди, которым «всё это понравилось», которые желали Бузовой здоровья, комментировали «грустными смайликами» и «сложенными ручками» публикации певицы.