«Не мылась три дня»: Джоли рассказала о фотосессии с пчёлами

https://static.news.ru/photo/008eb44c-bc62-11eb-9b9c-96000091f725_660.jpg Анджелина Джоли Фото: angelinajolie_offiicial/instagram.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась эмоциями после фотоссесии с пчёлами, в которой она приняла участие ради привлечения внимания к их исчезновению, пишет Telegram-канал «Подъём».

Она отметила, что ради съёмки ей пришлось отказаться от душа, так как запах мыла и шампуня мог отпугнуть насекомых. В итоге она не мылась три дня.

Мне пришлось заткнуть нос и уши, чтобы не оставить отверстий, в которые они могли бы забраться, — рассказала актриса.

По её словам, одна пчела залетела под платье и находилась там всю фотосессию. Джоли чувствовала, как насекомое ползает по ноге, и опасалась, как бы оно не ужалило.

Ранее организаторы фотоссесии с Джоли сообщили, что съёмки прошли успешно — ни одна пчела не укусила звезду. Актриса стояла, покрытая пчёлами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут.

В последние десятилетия популяция пчёл серьёзно сократилась, что может привести к голоду. Также издание напомнило об инициативе ЮНЕСКО, предусматривающей увеличить численность этих насекомых на 125 млн особей.