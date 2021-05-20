Анджелину Джоли покрыли живыми пчёлами ради фотосессии

https://static.news.ru/photo/9fdb9ba8-b976-11eb-8187-96000091f725_660.jpg Анжелина Джоли Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии с живыми пчёлами ради привлечения внимания к их исчезновению. Видео со съёмок спецматериала National Geographic опубликовал Telegram-канал «Подъём».

По словам организаторов, съёмки прошли успешно — ни одна пчела не укусила звезду.

Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчёлы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчёлами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут, — отметили они.

На тело Джоли нанесли специальные феромоны, чтобы насекомые ползли в нужном направлении.

Согласно материалу National Geographic, в последние десятилетия популяция пчёл серьёзно сократилась, что может привести к голоду. Также издание напомнило об инициативе ЮНЕСКО, которую поддержала Джоли, предусматривающей увеличить численность этих насекомых на 125 млн особей.

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