Анджелину Джоли покрыли живыми пчёлами ради фотосессии

Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии с живыми пчёлами ради привлечения внимания к их исчезновению. Видео со съёмок спецматериала National Geographic опубликовал Telegram-канал «Подъём».
По словам организаторов, съёмки прошли успешно — ни одна пчела не укусила звезду.
Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчёлы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчёлами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут, — отметили они.
На тело Джоли нанесли специальные феромоны, чтобы насекомые ползли в нужном направлении.
Согласно материалу National Geographic, в последние десятилетия популяция пчёл серьёзно сократилась, что может привести к голоду. Также издание напомнило об инициативе ЮНЕСКО, которую поддержала Джоли, предусматривающей увеличить численность этих насекомых на 125 млн особей.
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