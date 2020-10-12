Названы имена богатейших русскоязычных блогеров в TikTok

Популярный видеосервис TikTok для многих людей является не только местом для публикации забавных роликов, но и способом заработать. 12 октября стали известны имена богатейших русскоязычных «тиктокеров» и их доходы.
Список
На втором месте оказалась 21-летняя Дина Саева из Таджикистана с доходом в размере 4,93 млн рублей, имеющая 16,4 млн подписчиков. Девушка привлекла аудиторию, исполняя на видео танцы под музыку народов Центральной Азии и Кавказа.
Замыкает тройку 23-летний Алексей Савко из Белоруссии — при армии подписчиков в 6,5 млн человек он заработал 4,81 млн рублей. Его ключом к успеху стала особенная внешность — рост Алексея составляет всего 136 см. Но то, что многие сочли бы недостатком, он превратил в достоинство.
Отмечается, что при подсчётах учитывались объёмы выплат блогерам от музыкальных лейблов и рекламодателей с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.
Ранее NEWS.ru рассказывал, что популярный блогер Марьяна Ро поразила подписчиков радикальной сменой имиджа. Свои длинные волосы она сначала обрезала до плеч, а затем и вовсе сбрила машинкой практически «под ноль». Далеко не все поклонники девушки положительно оценили такой шаг.
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