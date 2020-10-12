Названы имена богатейших русскоязычных блогеров в TikTok

https://static.news.ru/photo/e8eedb80-0c96-11eb-bb68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Популярный видеосервис TikTok для многих людей является не только местом для публикации забавных роликов, но и способом заработать. 12 октября стали известны имена богатейших русскоязычных «тиктокеров» и их доходы.

Список опубликовал журнал Forbes. Первое место в нём занимает 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, заработавший на сервисе 10,47 млн рублей. Число его подписчиков составляет 9,5 млн человек. Источник отмечает, что Абрамов стал одним из первых русскоязычных пользователей платформы, заработавших значительные суммы на музыке.

На втором месте оказалась 21-летняя Дина Саева из Таджикистана с доходом в размере 4,93 млн рублей, имеющая 16,4 млн подписчиков. Девушка привлекла аудиторию, исполняя на видео танцы под музыку народов Центральной Азии и Кавказа.

Замыкает тройку 23-летний Алексей Савко из Белоруссии — при армии подписчиков в 6,5 млн человек он заработал 4,81 млн рублей. Его ключом к успеху стала особенная внешность — рост Алексея составляет всего 136 см. Но то, что многие сочли бы недостатком, он превратил в достоинство.

Отмечается, что при подсчётах учитывались объёмы выплат блогерам от музыкальных лейблов и рекламодателей с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

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