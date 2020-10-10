Блогер побрилась налысо и шокировала поклонников

https://static.news.ru/photo/ad9da880-0bca-11eb-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: maryanaro/Instagram.com

Блогер Марьяна Ро выложила в TikTok видео, на котором она запечатлена в абсолютно новом образе.

Так, девушка сначала обрезала волосы до плеч, а затем и вовсе сбрила их, прибегнув к помощи машинки для стрижки. В конечном итоге на голове Марьяны Ро остался совсем короткий «ёжик». Дополнительно блогер решила шокировать фанатов сменой цвета волос — ранее у неё были русые волосы, а теперь она стала блондинкой.

Пользователи Сети неоднозначно оценили поступок Марьяны Ро. Многие из них говорили, что лучше бы блогер не стала этого делать. Кто-то даже сравнил девушку с американской певицей Бритни Спирс.

Ранее NEWS.ru писал, что Виктория Боня привела в ужас фанатов, опубликовав фото в натуральном виде. Без фильтров и обработки видно, что на лице у экс-участницы «Дома-2» красуются пигментные пятна и облезает кожа.

Боня знает о своём недостатке внешности — она призналась поклонникам, что её кожа быстро обгорает на солнце и покрывается пятнами. На этот раз злую шутку над лицом Бони сыграло жаркое солнце в Мексике, где была блогер и ежедневно совершала пробежки.