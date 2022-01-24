Названо условие разблокировки YouTube-аккаунтов «Русской медиагруппы»
YouTube Russia: аккаунты «Русской медиагруппы» восстановят, если заявитель не подаст в суд
Анна Акимова
Анна Акимова
12:56, 24 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аккаунты на YouTube «Русского радио» и группы «Земляне» можно будет восстановить в течение 10 дней в случае, если компания, подавшая жалобу на нарушение авторских прав, не обратится в суд, сообщили в пресс-службе YouTube в России. О блокировке из-за жалоб на нарушение авторских прав неизвестной компании накануне сообщила «Русская медиагруппа», передаёт ТАСС.
Это стандартный спор об авторских правах, когда несколько жалоб (страйков) от третьих лиц привели к временной блокировке двух упоминаемых каналов. После получения копирайт-страйков каналы могут делать встречные уведомления, и если третья сторона не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены, — сказали в пресс-службе.
В видеохостинге подчеркнули, что YouTube не участвует в качестве судьи в подобных делах, а лишь предоставляет технические инструменты обмена данными между спорщиками.
Накануне в «Русской медиагруппе» заявили о блокировке YouTube-аккаунтов «Русского радио» и музыкального коллектива «Земляне» из-за жалоб со стороны неизвестного лица на нарушение авторских прав. В компании выразили надежду, что YouTube признает решение ошибочным и разблокирует каналы.
Ранее сообщалось, что шоумен Олег Лихачёв, написавший песню «Владимир Путин — молодец», выиграл суд у рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав, отсудив у исполнителя 300 тысяч рублей.