Названо условие разблокировки YouTube-аккаунтов «Русской медиагруппы»

Аккаунты на YouTube «Русского радио» и группы «Земляне» можно будет восстановить в течение 10 дней в случае, если компания, подавшая жалобу на нарушение авторских прав, не обратится в суд, сообщили в пресс-службе YouTube в России. О блокировке из-за жалоб на нарушение авторских прав неизвестной компании накануне сообщила «Русская медиагруппа», передаёт ТАСС.

Это стандартный спор об авторских правах, когда несколько жалоб (страйков) от третьих лиц привели к временной блокировке двух упоминаемых каналов. После получения копирайт-страйков каналы могут делать встречные уведомления, и если третья сторона не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены, — сказали в пресс-службе.

В видеохостинге подчеркнули, что YouTube не участвует в качестве судьи в подобных делах, а лишь предоставляет технические инструменты обмена данными между спорщиками.

Накануне в «Русской медиагруппе» заявили о блокировке YouTube-аккаунтов «Русского радио» и музыкального коллектива «Земляне» из-за жалоб со стороны неизвестного лица на нарушение авторских прав. В компании выразили надежду, что YouTube признает решение ошибочным и разблокирует каналы.

Ранее сообщалось, что шоумен Олег Лихачёв, написавший песню «Владимир Путин — молодец», выиграл суд у рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав, отсудив у исполнителя 300 тысяч рублей.