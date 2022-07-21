Названа новая версия причины смерти актрисы Русланы Писанки Телеведущий Новоженов заявил, что причиной смерти Писанки могло стать резкое похудение

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Руслана Писанка

Российский телеведущий и журналист Лев Новоженов отреагировал на новость о смерти его коллеги Русланы Писанки. Он выразил глубокое сожаление и высказал мнение, что причиной гибели украинской актрисы мог стать ее резкий сброс веса. В интервью с изданием PROZVEZD Новоженов отметил, что Писанка не нуждалась в похудении.

Я с удивлением узнал из СМИ, что она похудела на 40 килограммов. Но я считаю, что ей шла полнота. Руслана была такой забавной, трогательной женщиной в теле. Мне кажется, худой я бы ее даже не узнал. Не знаю, как ее узнавали все остальные. Я не врач, но много раз слышал, что сильное похудение с медицинской точки зрения не очень полезно, — подчеркнул он.

Телеведущий уточняет, что у Писанки никогда не было комплексов по поводу своей внешности и полноты. Напротив, она всегда выделялась на фоне своих коллег, и это делало ее уникальной. Именно поэтому он считает, что решение сбросить вес было существенной ошибкой с ее стороны.

Ранее стало известно, что популярная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась на 57-м году жизни в Германии. После начала спецоперации на Украине она перебралась в Германию, где в одной из больниц у нее диагностировали тяжелый недуг. Точная причина смерти не называется. Представители актрисы, а также ее родные и близкие пока никак не прокомментировали такие сообщения.