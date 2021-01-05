Навка и Песков поздравили подписчиков с наступающим Рождеством

https://static.news.ru/photo/122e82cc-501a-11eb-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tatiana_navka

Фигуристка Татьяна Навка поздравила своих подписчиков в Instagram с Рождественским сочельником. В качестве иллюстрации она разместила семейные фото с супругом Дмитрием Песковым и дочерью Надей.

Время Семьи, Добра, Волшебства и Чудес! С Рождественским Сочельником! Пусть только Радость, Благодать и Мир живут в ваших домах и сердцах! — подписала фото Навка.

На первой фотографии Дмитрий Песков в белой рубашке, а Татьяна Навка в золотом костюме и на золотом фоне стоят вместе с шестилетней Надей, которая держит над головой маскарадный бант. На втором снимке мать с дочерью прикладывают к своим лицам бутафорские усы.

Подписчики также поздравили звёздное семейство с грядущим праздником, пожелав им любви и радости.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его должность не помогает, а мешает супруге Татьяне Навке вести свой бизнес. По его словам, основные неудобства связаны с необходимостью декларировать свои доходы. Он также отметил, что не указывает супруге, что ей делать, а что нет. Песков признал, что являясь высокопоставленным госслужащим, имеет высокую зарплату и жена у него тоже «не бедная», потому что «вкалывает». Заработки, по его словам, уходят в основном на образование детей.

Навка познакомилась с Песковым в 2010 году, через четыре года у пары родилась дочь. От предыдущих браков у Пескова есть трое сыновей и старшая дочь, у Навки — 20-летняя дочь Александра от брака с тренером Александром Жулиным. Свадьбу фигуристка и пресс-секретарь главы страны сыграли в 2016 году.