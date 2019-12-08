https://static.news.ru/photo/b0e0e0a0-197e-11ea-9e16-fa163e074e61_660.jpg Настя Каменских Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Украинская певица Настя Каменских впервые за много лет поменяла образ. Исполнительница всегда ходила с длинными тёмными волосами, но на последнюю съёмку шоу «Х-Фактор» пришла с перекрашенными в ярко-красный цвет волосами.

Фотографию, на которой певица с новой причёской предстала в алом кожаном платье по фигуре, она разместила на своей странице в Instagram.

Как вам мой образ сегодня? — поинтересовалась Каменских у поклонников в подписи к снимку.

Поклонники остались довольны: «Тебе идёт такой цвет, ты тут прям очаровашка», «Классссссс», «Вау, какая красотка», «Бомбита», «Настенька, вы богиня!», «Конечно, супер! Как всегда шикарная», «Очень круто».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Настя Каменских рассказала интимные подробности семейной жизни с Потапом. По её словам, они с Алексеем Потапенко надеются в скором времени стать родителями. Плотный гастрольный график и редкие встречи добавляют в отношения этой звёздной пары пикантность, а вопросы близости они решают даже в неподходящих условиях.