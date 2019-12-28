https://static.news.ru/photo/c0659e20-2b18-11ea-956b-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Певица Наргиз Закирова отвергла обвинения в том, что ненавидит Россию, а также назвала подобные заявления мерзкой и подлой ложью.

То, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю «рожами», является мерзкой и подлой ложью. За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи, — написала в Instagram исполнительница.

Она подчеркнула, что травля в Сети в отношении неё началась после разрыва контракта с продюсером Максимом Фадеевым. Закирова заявила, что несмотря на то, что многие стали считать её «врагом народа», она не намерена уезжать из России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ. По её словам, она шесть лет общается с ними по Skype и давно их не видела. Певица добавила, что привыкла к заботе о людях в США, коей нет в России. Кроме того, они «полные американцы», окончили за океаном школу и колледжи. По словам певицы, её старшая дочь считает, что в России медведи ходят по улицам и что «Раша» — это мафия.