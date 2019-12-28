Наргиз Закирова Наргиз Закирова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Певица Наргиз Закирова отвергла обвинения в том, что ненавидит Россию, а также назвала подобные заявления мерзкой и подлой ложью.

То, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю «рожами», является мерзкой и подлой ложью. За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи, — написала в Instagram исполнительница.

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Ну а теперь, други мои, коротко о главном! Без воды и слюней . Заявление о том что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю «рожами», является мерзкой и подлой ЛОЖЬЮ ! За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи! Это не оправдание! Так как оправдание, есть обоснование причины содеянного . Мне же, как оказалось хватило лишь одной «причины» для ненависти, мести и погребения заживо - разрыв контракта с лейблом. Компания по травле меня в социальных сетях, сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я - “враг народа”. Так как длится весь этот праздник, вот уже почти как пол года , решила я намедни и песенку этому посвятить. Многие из вас приняли слова и факи, на свой счёт. Не осуждаю. Имеете право, так как кухни всей этой мерзкой не знаете. Ну так вот, песня FUCK YOU, посвящена главному заказчику травли и его компании! Имён называть не имеет смысла, не дураки, сами поймёте. Но а в обиду я себя не дам! И из России я никуда не уеду!Так как любят меня тут. Вот такую странную , непохожую ни на кого , чертовку. А я люблю и всегда любила вас, за то что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей. Ваша NZ

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Она подчеркнула, что травля в Сети в отношении неё началась после разрыва контракта с продюсером Максимом Фадеевым. Закирова заявила, что несмотря на то, что многие стали считать её «врагом народа», она не намерена уезжать из России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ. По её словам, она шесть лет общается с ними по Skype и давно их не видела. Певица добавила, что привыкла к заботе о людях в США, коей нет в России. Кроме того, они «полные американцы», окончили за океаном школу и колледжи. По словам певицы, её старшая дочь считает, что в России медведи ходят по улицам и что «Раша» — это мафия.

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