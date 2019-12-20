https://static.news.ru/photo/eef98768-2403-11ea-983c-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: nargizzakirova_official/instagram.com

Российская и американская певица Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ. По её словам, она шесть лет общается с ними по «Скайпу» и давно их не видела.

На вопрос Ксении Собчак во время интервью, планирует ли она переезд, исполнительница удивлённо ответила : «Моих американских детей в Россию?». Звезда призналась, что сама не чувствует себя в безопасности в РФ, не говоря уже о детях.

Наргиз добавила, что привыкла к заботе о детях в США. Кроме того, они «полные американцы», закончили за океаном школу и колледжи. По словам певицы, её старшая дочь считает, что в России медведи ходят по улицам, и что «Раша» — это мафия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наргиз решила снова стать мамой и задумалась о четвёртом ребёнке. 49-летняя артистка уже воспитывает троих детей. Перед серьёзным решением она даже посоветовалась с родными.

Певица рассматривала различные варианты, в том числе и ЭКО. Однако от процедуры она решила отказаться, зная о её негативных последствиях. Тогда она приняла решение взять ребёнка из детского дома.