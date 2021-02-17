Нагиев раскритиковал Лободу и Крида на детском «Голосе»

https://static.news.ru/photo/60f47a0a-715e-11eb-a6c7-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/nagiev.universal

Телеведущий Дмитрий Нагиев считает, что певец Егор Крид ещё слишком молод для участия в проекте «Голос.Дети» как наставник. А певицу Светлану Лободу назвал старой.

Считаю, что он (Крид. — NEWS.ru) ещё ничего не сделал в жизни, чтобы так называться. В свои 26 лет ему самому ещё есть чему поучиться, — сказал Нагиев интервью WDay.ru.

По мнению актёра, слово «наставник» для детей всё-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Крид должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться.

А к Лободе у Нагиева претензии другого рода. Он вступился за одну из конкурсанток — Алису Щербань, выступление которой прервала певица, начав танцевать. Нагиев спросил у девочки, видела ли она, чтобы ещё на чьём-то выступлении «пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях».

Новый сезон шоу «Голос. Дети» стартовал на Первом канале в канун Дня влюблённых. Наставниками юных вокалистов стали Светлана Лобода, Егор Крид, Баста. Ведёт шоу Дмитрий Нагиев, помогает ему бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце.

Как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Максим Фадеев также отреагировал на новость о том, что Егор Крид стал наставником в вокальном шоу «Голос. Дети». По его мнению, Крид не может быть учителем, так как ему самому ещё нужен наставник.