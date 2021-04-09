Нагиев обозвал наставников «Голоса» людьми «в массажных креслах»

https://static.news.ru/photo/5bdf7af6-99c2-11eb-94e7-96000091f725_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: Голос/vk.com

Дмитрий Нагиев выдал очередную искромётную шутку на шоу «Голос.Дети». Ведущий одной фразой снял эмоциональное напряжение, царившее после прекрасного исполнения одной из композиций.

Ни один выпуск программы не обходится без накала страстей, мурашек и слёз. В последнем показала себя с лучшей стороны команда Светланы Лободы. Полина Сюткина, Макар Смыслов и Владислав Тюкин так исполнили песню Пугачёвой «Озеро надежды», что буквально заворожили и довели до слёз зал. Не смог сдержать эмоций и ведущий, который едва выдохнул, поражённый вокальными данными исполнителей.

Но тут же собрался и обратился к наставникам.

Ну что ж, люди в массажных креслах, что думаете? — спросил Нагиев, моментально разрядив обстановку.

Шутку отметили не только зрители, но и сами наставники. Светлана Лобода отдала должное искромётному юмору Нагиева.

Я скажу «спасибо» одному человеку, очень важному в этом проекте. Дима — он решает всё, он решает так, что в этой программе есть праздник всегда и дети перестают плакать. Спасибо! — искренне призналась певица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники программы «Голос.Дети» раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за её поведения на шоу. Во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к ней повернулись Баста и Лобода.