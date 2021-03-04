«Надоело ловить за язык»: Вассерман прекратил ходить на шоу Малахова

https://static.news.ru/photo/8172a42e-7d01-11eb-bd14-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анатолий Вассерман раскритиковал ведущего Андрея Малахова за его программы. Эрудит рассказал, что раньше участвовал в популярных ток-шоу в качестве эксперта, но в какой-то момент ему надоело поправлять Малахова.

Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передёрнуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык! Сейчас я просто отказываюсь участвовать в его программах, — пояснил Вассерман журналистам «Собеседника».

Подобные программы нужны людям, любящим смотреть, как «ворошат грязное бельё». Эрудит полагает, что закрывать эти ток-шоу с коммерческой точки зрения не имеет смысла, поскольку число зрителей подобных программ достаточно велико.

Вассерман заявил, что людей нужно воспитывать так, чтобы их не интересовали скандальные темы. Решать эту задачу должно не только телевидение, и цензурой эту проблему не решить, поскольку запретные «грязные» программы будут привлекать ещё большее внимание.

Воспитание — важнейшая часть просвещения. Отделение образования от воспитания — преступление против человечества, — подчеркнул эрудит.

По его словам, на Западе такое разделение началось около полувека назад, но разрушительные последствия этого уже вполне очевидны. В России подобное насаждают уже четверть века.

Как писал NEWS.ru, актёр Дмитрий Певцов считает, что необходимо подвергать суровой цензуре всё, начиная от театральных постановок и заканчивая телевидением. Артист убеждён, что оценивать продукт для масс следует искусствоведам, правоведам, культурологам и Церкви. Только они смогут обезопасить россиян от грязных и лживых новостей. К «грязным» программам артист отнёс закрывшееся шоу «Дом-2», а также программы Андрея Малахова, которые Певцов назвал «потными» передачами.