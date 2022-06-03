«Надо забрать у миллионерши Ивлеевой всё, что она заработала» Фитнес-блогер Виталий Гудков, пытающийся отсудить у Насти Ивлеевой 250 млн рублей, сообщил о её попытке «договориться»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Анастасия Ивлеева

Популярная телеведущая Настя Ивлеева может лишиться круглой суммы. Фитнес-блогеры из Санкт-Петербурга Виталий и Маргарита Гудковы подали против неё иск на 250 млн рублей за непрофессиональное, как они считают, проведение спортивных онлайн-курсов «Лютый флекс». Суть конфликта и ответ Гудковых на попытку Ивлеевой «договориться», которую, по словам заявителей, уже предприняли представители телезвезды — в материале NEWS.ru.

«Обещала упругие ягодицы, плоский живот и хороший сон»

В разговоре с NEWS.ru Виталий Гудков представился как кандидат в мастера спорта по боксу и профессиональный спортсмен, который вместе с женой Маргаритой более семи лет ведёт оздоровительные онлайн-марафоны в интернете и занимается индивидуальными тренировками, «в том числе с ВИП-персонами». Фитнес-блогер рассказал, что купил полный курс онлайн-марафона Ивлеевой на 3360 рублей и после первых же занятий понял: достижения обещанного результата ждать не стоит.

Когда мы покупали курс, там было написано: вы получите упругие ягодицы, плоский живот, тоненькие руки, хороший сон. Потом выяснили, откуда взялся бы хороший сон — Ивлеева предлагала заниматься, пропустив бокальчик вина, — утверждает Виталий Гудков.

У блогера, называющего себя ярым противником любого алкоголя, есть претензии и к методике проведения Ивлеевой тренировок.

Мы как профессионалы посмотрели технику её упражнений: если неподготовленный человек будет приседать так, как она учит, у него «вылетят» колени. У меня самого колена одного нет, я знаю, о чём говорю, прошёл через долгое лечение и до сих пор не восстановился, — пояснил Гудков.

Фото: Маргарита Виталий - домашний фитнес/youtube.com Виталий Гудков

Также он упрекнул Ивлееву в призывах есть чипсы и другие вредные продукты, из-за чего «участники её онлайн-курсов не только не похудеют, но ещё и наберут вес». По мнению фитнес-блогера, телеведущая решила вести оздоровительные марафоны «ради денег и поддержания образа миллионерши» после того, как лишилась части доходов из-за невозможности зарабатывать на рекламе в YouTube и запрещённых в России соцсетях.

Гудков посетовал, что среди купивших курсы Ивлеевой немало молодых людей, которые «слепо верят» звезде.

У Насти Ивлеевой миллионы подписчиков, её и моя 12-летняя дочь смотрит. Неокрепшие умы видят красивую картинку: успешная блогер, разъезжает на Lamborghini. И слепо верят ей, — отметил тренер.

«Ивлеевой нужно сознаться, что её поймали на обмане»

NEWS.ru попытался связаться с Настей Ивлеевой и её представителями, однако те не ответили на звонки и сообщения с просьбой прокомментировать исковые претензии и требования.

На сайте телеканала «360» сообщалось, что Ивлеева назвала претензии «нерелевантными». По словам ведущей, ни она лично, ни ООО «Ивлеева Продакшен» не являются организаторами и продавцами курса — этим занимается специальный сайт. Она отметила, что «при покупке пользователи подписывают оферту, где указано, что продавец не даёт никаких гарантий достижения каких-либо результатов, а все материалы на сайте носят справочный характер и не могут в полной мере быть достоверными».

Виталий Гудков рассказал NEWS.ru, что после подачи иска представители Насти Ивлеевой «вышли» на него с предложением «договориться», но он ответил отказом, поскольку хочет, чтобы блогер признала свою вину и больше не занималась проведением спортивных курсов. Как считает истец, тренировки Ивлеевой «могут представлять опасность для участников и зрителей, не имеющих должной подготовки и контроля квалифицированных тренеров».

Ивлеевой нужно сознаться, сказать: «Маргарита и Виталий поймали меня на обмане, марафон действительно сделан неправильно. Но это не по злому умыслу, а по незнанию». Пусть она это объяснит. И чтобы никогда больше этого не делала. И чтобы другие [непрофессионалы] этим не занимались, — подчеркнул свои требования Гудков.

Фото: Маргарита Виталий - домашний фитнес/youtube.com Маргарита Гудкова

Он опроверг предположение о том, что подал иск против Ивлеевой ради пиара и хайпа на имени знаменитости. По словам Гудкова, в основе его недовольства — исключительно профессиональные претензии и забота о здоровье других людей. Фитнес-блогер убеждён, что будет справедливо «забрать у неё (Ивлеевой. — NEWS.ru) всё, что она заработала». По подсчётам тренера, эта сумма равна 250 млн рублей.

Я надеюсь, что когда Настя проиграет суд и лишится денег, то скажет: «Виталий Владимирович, спасибо, что ты меня остановил и я не стала больше калечить людей», — заключил Гудков.

В случае победы в суде он пообещал отдать все деньги «на популяризацию спорта и физическое развитие молодёжи».