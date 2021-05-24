«Начнём изнутри»: Карпович поделилась секретами красоты

https://static.news.ru/photo/e1ef9e1a-bd2f-11eb-9e9d-96000091f725_660.jpg Мирослава Карпович Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович поделилась с подписчиками в Instagram секретами, которые помогают ей оставаться красивой и здоровой.

Артистка призналась, что страдает от ненормированного графика, недостатка сна, большого количества поездок и перелётов, а также активной работы в театре, которую она сравнила с «игрой на нервах, как на балалайке».

Если хоть пару моих пунктов совпадает с вашими, добро пожаловать в клуб «Жаворонков-Мутантов», — пошутила она.

Артистка сообщила, что из-за плотного графика работы она очень устаёт, однако восстановить силы ей помогают витамины.

Начнём изнутри! Это витамины! Я не могу рекомендовать каждому лично (это должны делать специалисты, а также необходимо сдать кровь и смотреть ваши показатели), — рассказала актриса.

Также она посоветовала обратить внимание на уколы красоты, способные надолго сохранить упругость кожи.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram очередной фотографией с отдыха на Мальдивах. Особый восторг у поклонников вызвала фигура звезды. Комментаторы, удивившись тонкой талией девушки, попросили её раскрыть секрет стройности.