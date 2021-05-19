«Фигура мечты»: Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой талией

https://static.news.ru/photo/691d6c48-b94b-11eb-b316-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram очередной фотографией с отдыха на Мальдивах. Особый восторг у поклонников вызвала фигура звезды. Комментаторы, удивившись тонкой талией девушки, попросили её раскрыть секрет стройности.

На снимке Чехова позирует на фоне моря в чёрно-белом раздельном купальнике с красным цветком в волосах и алой помадой.

Где взять такую талию? Анфиса, вы красавица! — написал одна из подписчиц.

Другие отметили, что телеведущая добилась фигуры мечты и теперь выглядит просто шикарно. Кроме того, фанаты начали интересоваться, как ей удалось добиться таких результатов.

Однако нашлись и те, кто остался недоволен преображением звезды.

Куда делись формы? Совсем ничего не осталось от Анфисы, один купальник, — посетовала поклонница.

Другой фанат отметил , что с детства влюблён в Чехову и ему неважно, какая она — «худая или пышечка».

Ранее певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой демонстрирует стройную фигуру. Однако не все поклонники оценили внешний вид звезды, сравнив её со «скелетом».