На Собчак пожаловались в прокуратуру из-за ролика о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/a198993e-57f9-11eb-bc07-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущую Ксению Собчак требуют привлечь к уголовной ответственности за ролик «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года», опубликованный в конце декабря на её канале на YouTube.

Светскую львицу обвиняют в разжигании ненависти и вражды, а также в негативных высказываниях в адрес людей, у которых нет антител к COVID-19. В документе говорится, что в песне, которую исполняет Собчак, она позволяет себе называть этих людей «швалью», «гнидами» и «глистами».

Об этом сообщила сама Ксения Собчак. В сторис Instagram она выложила фото заявления в прокуратуру. Кто стал автором обращения, неизвестно.

xenia_sobchak/instagram.com

Обожаю такие письма счастья, — прокомментировала телеведущая заявление.

Ранее Собчак заявила, что антитела дают ей право нарушать запреты из-за COVID-19. Об этом она сообщила, комментируя своё нахождение на мероприятии после 23:00, что запрещено московскими властями. Она считает, что наличие антител в организме после перенесённого коронавируса позволяет ей провозгласить себя «человеком высшей расы», писал NEWS.ru.