«Мы это сделали»: экс-солистка SEREBRO Шашина стала мамой Бывшая солистка SEREBRO Дарья Шашина стала мамой

Фото: dariachebanov/vk.com

Дарья Чебанова (Шашина)

Бывшая участница группы SEREBRO Дарья Чебанова (Шашина) поделилась новостью о рождении первого ребенка. Кадры с новорожденным и его отцом, артистом Иваном Чебановым, она разместила на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Мы это сделали, — написала под фотографиями певица.

Чебанов в ответ на это ответил: «Ты мой герой».

Фото: Соцсети

Стоит отметить, что по опубликованным кадрам неясно, кто именно родился у звездной пары — мальчик или девочка. Также Шашина оставила в секрете и имя ребенка.

Поклонники певицы поздравили ее со столь важным и приятным событием. В частности, к публичным поздравлениям присоединились бывшая коллега Дарьи по группе Ольга Серябкина, певица Полина Гагарина, актриса Наталья Медведева и другие.

Фото: Соцсети

Ураааа!!! Поздравляю! Растите здоровенькими и счастливыми на радость маме и папе, — написал один из подписчиков Шашиной.

Ранее российский артист Максим Галкин во время своего очередного выступления в Израиле рассказал о том, как стал жертвой домогательств со стороны одной из участниц группы SEREBRO. По его словам, девушка «схватила его за пятую точку».