Музыкальный критик назвал фарсом отношения Пугачёвой и Галкина

https://static.news.ru/photo/69731db8-0970-11eb-bb53-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в отношениях Максима Галкина и Аллы Пугачёвой нет любви, а их брак — это игра на публику и фарс.

Соседов уверен, что ни близости, ни настоящих чувств в паре нет, их союз изначально строился на исключительно деловых отношениях.

Здесь даже обсуждать нечего! У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно. Я уже не раз об этом говорил! — цитируют критика «Невские новости».

Соседов считает себя большим фанатом Примадонны и поэтому уверяет, что хорошо знает певицу. По его словам, всё сказанное Пугачёвой надо делить на два.

То, что говорит Алла, всерьёз воспринимать нельзя. Если кто-то это делает, то он дурак полный! Со стороны Аллы только бла-бла-бла, всё — ложь. Чистая игра на публику от пресыщенности. Ей нужно постоянно играть, изображать радость, устраивать шоу, — рассказал критик.

Соседов добавил, что таким приёмам Пугачёву научил первый муж Александр Стефанович. Он якобы говорил своей супруге, что нужно делать всё, чтобы о тебе писали и говорили. Критик заверил, что образ певицы, который видит публика, — это миф, 75% всей информации о ней не соответствует действительности.

NEWS.ru ранее писал, что Пугачёва предложила финансовую помощь перенёсшему инсульт Борису Моисееву, однако тот от денег певицы отказался.