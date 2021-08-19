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Муж Макеевой сообщил о её тяжёлом состоянии из-за травли

11:05, 20 августа 2021
Муж Макеевой сообщил о её тяжёлом состоянии из-за травли Анастасия Макеева Фото: makeevan/instagram.com
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Муж 39-летней актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков считает, что его жена сейчас страдает из-за травли, поэтому она слегла от нервного стресса. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Она в подавленном состоянии находится. Постоянно живёт в стрессе, под постоянной угрозой физической расправы, вечными письмами во всевозможные театры для того, чтобы просто сделать травлю, — рассказал муж актрисы.

Он отметил, что родителям супруги также ежедневно угрожают. Поэтому Макеева слегла на фоне этих проблем. Врачи же сказали, что ей нужен полный покой.

Ранее стало известно, что российская актриса Анастасия Макеева за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой. Во время передачи Андрея Малахова женщины много пререкались и ссорились. Также актриса призвала поклонников заступиться за неё и подписать коллективное письмо в защиту от экс-жены мужа.

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