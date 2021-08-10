Моргенштерн подарил свою знаменитую инвалидную коляску больному подростку

Алишер Моргенштерн подарил свою инвалидную коляску, на которой приезжал за премией Муз-ТВ, 15-летнему подростку из Новосибирска, Тимуру Андрюшину. История Тимура известна многим: несмотря на тяжёлое заболевание, он пишет песни и читает рэп, сообщает «КП — Новосибирск».

Несколько лет назад Моргенштерн уже приглашал подростка бесплатно на свои концерты, а позже музыканты пообщались за кулисами. По словам мамы Тимура, рэпер отправил мальчику голосовое сообщение, предложив выслать кресло в Новосибирск. Как раз в это врем подросток с матерью собирались на лечение в Москву.

Рэперы встретились в столице, коляска оказалась подростку как нельзя кстати: его старое кресло часто ломалось.

Я на этой коляске ездил за тарелочкой на Муз-ТВ, а ты за тарелками на кухню будешь теперь ездить, — сказал Моргенштерн, передавая подарок подростку.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн вырвался на второе место в рейтинге «50 самых успешных звёзд России до 40 лет 2021», обогнав Бузову, Шнурова и Собчак. По подсчётам издания, за год музыкант заработал $7,4 млн, у него 7 694 041 подписчик.