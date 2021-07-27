Моргенштерн попал на вторую строчку рейтинга самых успешных звёзд Forbes

Моргенштерн вырвался на второе место в рейтинге «50 самых успешных звёзд России до 40 лет 2021», обогнав Бузову, Шнурова и Собчак. По подсчётам издания, за год музыкант заработал $7,4 млн, у него 7 694 041 подписчик, сообщает Forbes.

Первое место за собой сохранил мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, у которого $12 млн, 29 144 297 подписчиков и 103 389 упоминаний в соцсетях. Экс-лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оказался на пятом месте рейтинга с доходом $11 млн. Примечательно, что ни Моргенштерна, ни Шнурова в рейтинге прошлого года не было вообще.

По сравнению с прошлым годом первую десятку рейтинга успешных звёзд покинули пять человек. Это Егор Крид, Дима Билан, Полина Гагарина, Баста и Артемий Панарин.

Первое место по доходам занял Александр Овечкин — $12,2 млн, но остальные показатели позволили ему занять только шестое место, хотя в 2018 году хоккеист был первым. Наибольшее количество баллов по запросам в Google набрала Ольга Бузова, а по запросам в «Яндексе» лидирует Моргенштерн. Он же занимает первое место по количеству упоминаний в соцсетях — 4 042 900.

Нурмагомедов возглавляет рейтинг третий год подряд. Ольга Бузова в 2019 и 2020 годах занимала вторую строчку, в 2018 году она была только шестой.

На место в рейтинге звёзд Forbes влияет не только доход, но и ряд других показателей. Это количество упоминаний в СМИ, число подписчиков в Instagram и наYouTube, частота упоминаний в соцсетях.

Ранее рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, подписал контракт с промоутерской компанией Hardcore FC, которая организовывает соревнования по боям на голых кулаках и MMA.