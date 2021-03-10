Моргенштерн крайне разочаровал фанатов новой песней с Yung Trappa

https://static.news.ru/photo/b6c14b80-8201-11eb-a345-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Моргенштерн записал новый трек с вышедшим из тюрьмы рэпером Yung Trappa. Композиция называется «Розовое Вино 2».

Однако фанаты Моргенштерна резко раскритиковали его. В адрес песни посыпались едкие эпитеты. Что касается самого рэпера, поклонники пришли к единому мнению, что он «покатился вниз».

Комментарии к треку так и пестрят обидными сравнениями, самое приличное из которых — «помойка». Фанаты заявили, что не ожидали от Моргенштерна такого и крайне разочарованы его «творчеством».

Рэпер Yung Trappa отсидел 5 с половиной лет за сбыт наркотиков. Его задержали в Санкт-Петербурге прямо в день его рождения — 14 августа 2015 года. За время заключения он написал тексты на «21 альбом».

Моргенштерн исполнял песни рэпера на концертах. После этого Yung Trappa признался, что очень уважает исполнителя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) показал в своём Instagram, сколько денег он тратит на одежду. На чеке была семизначная цифра — более 1,16 млн рублей за один поход по магазинам.