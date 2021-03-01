Моргенштерн показал миллионный чек за одежду

https://static.news.ru/photo/43184d6e-7af4-11eb-8f75-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern / instagram

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) показал в своём Instagram, сколько денег он тратит на одежду. На чеке была семизначная цифра — более 1,16 млн рублей за один поход по магазинам.

В бутике Моргенштерн примерил шубу и кроссовки, отметив, что это «нормальные шмотки». Он добавил , что готов стать музой для дизайнеров одежды.

Рэпер любит дорогие вещи и подарки — так, на День Влюблённых он подарил своей девушке Диларе Зинатуллиной часы люксового бренда Patek Philippe, стоимостью миллион рублей, а также бутылку вина за 200 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Моргенштерн отправился на отдых в ОАЭ и уже успел прокутить немалую сумму. Он не скупился и ежедневно проводил вечеринки в компании своей девушки и друзей. На побережье Персидского залива он посетил одно из культовых мест — ресторан известного повара Нусрету Гекче. Он прославился необычной подачей блюд. Наиболее почётных гостей он встречает лично и режет мясо прямо у них на глазах, а также необычно посыпает его специями. На один ужин рэпер потратил 200 тысяч рублей.