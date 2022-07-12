«Мне страшно»: Авраам Руссо пожаловался на преследования фанатки

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Авраам Руссо

Российский эстрадный певец Авраам Руссо поделился переживаниями насчет преследований со стороны поклонницы. По словам артиста, та посетила большинство его концертов и постоянно появлялась на сцене, а на одном из последних шоу она решилась с ним заговорить, из-за чего певцу стало еще страшнее. Об этом он рассказал изданию KP.RU.

Есть одна неадекватная женщина, которая преследует меня много лет. Куда бы я ни поехал с концертами, она непременно оказывается там и несколько раз за вечер выходит на сцену. Что у нее на уме, я не знаю, но на рядовую зрительницу она не похожа, ведет себя странно. Так, на последнем шоу она подошла ко мне очень близко и отчетливо произнесла прямо мне в ухо: «Ну сколько можно уже?» И вот тогда мне стало по-настоящему страшно! — заявил Руссо.

Также он вспомнил и о других поклонницах, которые однажды устроили драку в процессе «дележки» исполнителя. Как рассказал Руссо, одна из девушек в толпе крикнула фразу «Авраам мой», после чего на нее накинулись другие рассерженные фанатки. В результате стычки ей «разбили голову». Пытаясь поддержать ценительницу творчества, певец пригласил ее на ужин и мило с ней побеседовал.

9 июля на музыканта Леонида Агутина во время концерта в Миассе напал один из фанатов. Он выбежал прямо на сцену к звезде и подошел к певцу максимально близко. Агутин постоял за себя и оттолкнул поклонника. Отмечается, что охрана, видимо, не сразу осознала, что артисту может грозить опасность, и не стала препятствовать проникновению мужчины на сцену.